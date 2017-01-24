Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

ОБСЕ призвала РФ прекратить преследование Николая Семены

Николай Семена

Николай Семена

Смотреть комментарии

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович призвала Россию прекратить уголовное преследование крымского журналиста Николая Семены, который работает для сайта "Крым.Реалии". Пресс-служба ОБСЕ приводит слова Миятович о том, что "совершенно неприемлемо – преследовать журналиста за выражение его точки зрения. "Призываю снять все обвинения, выдвинутые против Семены", – заявила Миятович.

"Доступ к информации, плюрализм мнений и безопасность журналистов страдают во время кризиса, – указала Миятович. – Продолжающееся в Крыму ухудшение свободы слова и положение свободных СМИ в пострадавших от конфликта районах Украины является очень тревожным".

Семена был обвинен в "публичных призывах к действиям, нарушающим территориальную целостность Российской Федерации". В случае признания виновным ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Весной 2016 года Управление ФСБ аннексированного Россией Крыма возбудило в отношении Семены дело о "публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, совершенные с использованием СМИ или интернета".

Поводом, как выяснилось позже, стала статья журналиста под заголовком "Блокада – необходимый первый шаг к освобождению Крыма".

В пресс-релизе прокуратуры Крыма говорилось, что автор публикации сделал высказывания, призывающие к проведению в отношении полуострова и его жителей "изоляционных мероприятий, включающих боевые операции".

Журналисту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

УФСБ Крыма в начале декабря 2016 года предъявило Семене обвинение. Он начал знакомиться с материалами дела. Это примерно шесть томов. В обвинительном заключении утверждается, что журналист совершил преступление "по мотивам политической вражды к Российской Федерации".

У Семены прошли обыски, была изъята техника, его поместили под домашний арест в Симферополе.

Украинские и международные правозащитные организации выступают в поддержку Николая Семены и призывают российские власти снять с него все обвинения и дать возможность покинуть Крым и получить необходимую медицинскую помощь – он страдает сердечно-сосудистым заболеванием.

Сайт "Крым.Реалии" блокируется большинством интернет-провайдеров в Крыму – по указанию пророссийских властей.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Наверх
XS
SM
MD
LG