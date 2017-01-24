ОБСЕ призвала РФ прекратить преследование Николая Семены

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович призвала Россию прекратить уголовное преследование крымского журналиста Николая Семены, который работает для сайта "Крым.Реалии". Пресс-служба ОБСЕ приводит слова Миятович о том, что "совершенно неприемлемо – преследовать журналиста за выражение его точки зрения. "Призываю снять все обвинения, выдвинутые против Семены", – заявила Миятович.

"Доступ к информации, плюрализм мнений и безопасность журналистов страдают во время кризиса, – указала Миятович. – Продолжающееся в Крыму ухудшение свободы слова и положение свободных СМИ в пострадавших от конфликта районах Украины является очень тревожным".



Семена был обвинен в "публичных призывах к действиям, нарушающим территориальную целостность Российской Федерации". В случае признания виновным ему грозит до пяти лет лишения свободы.



Весной 2016 года Управление ФСБ аннексированного Россией Крыма возбудило в отношении Семены дело о "публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, совершенные с использованием СМИ или интернета".



Поводом, как выяснилось позже, стала статья журналиста под заголовком "Блокада – необходимый первый шаг к освобождению Крыма".

В пресс-релизе прокуратуры Крыма говорилось, что автор публикации сделал высказывания, призывающие к проведению в отношении полуострова и его жителей "изоляционных мероприятий, включающих боевые операции".

Журналисту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

УФСБ Крыма в начале декабря 2016 года предъявило Семене обвинение. Он начал знакомиться с материалами дела. Это примерно шесть томов. В обвинительном заключении утверждается, что журналист совершил преступление "по мотивам политической вражды к Российской Федерации".

У Семены прошли обыски, была изъята техника, его поместили под домашний арест в Симферополе.

Украинские и международные правозащитные организации выступают в поддержку Николая Семены и призывают российские власти снять с него все обвинения и дать возможность покинуть Крым и получить необходимую медицинскую помощь – он страдает сердечно-сосудистым заболеванием.

Сайт "Крым.Реалии" блокируется большинством интернет-провайдеров в Крыму – по указанию пророссийских властей.