Сенат утвердил Никки Хейли новым постпредом США при ООН

Новым постоянным представителем США при ООН стала губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли. Сенат США во вторник утвердил её кандидатуру. За Хейли проголосовали 96 сенаторов, четверо были против, сообщает NBC News. Некоторые сенаторы выразили озабоченность по поводу отсутствия у Хейли опыта работы во внешней политике.

Ранее в ходе слушаний в сенате Хейли заявила, что Россия пытается "играть мускулами"и что отношения с Москвой нужно выстраивать с особой осторожностью. Она осудила аннексию Крыма Россией, вмешательство в военный конфликт на востоке Украины и поддержку Москвой сирийского президента Башара Асада. Однако согласилась с позицией нового президент Дональда Трампа в том, что США нужна помощь России в борьбе с террористической организацией "Исламское государство".

44-летняя Хейли родилась в семье индийских иммигрантов-сикхов, она член Республиканской партии и самый молодой губернатор штата в США. Она станет одной из немногих женщин и представителей меньшинств в администрации президента США Дональда Трампа.