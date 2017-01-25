"Роскосмос" отзывает двигатели ракет-носителей "Протон"

Российская государственная корпорация "Роскосмос" вернет на Воронежский механический завод все двигатели для двух ступеней ракеты "Протон" из-за неполадок, обнаруженных во время испытаний. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Расследование показало, что при сборке двигателей использовались "неликвидные компоненты", в частности, менее жаростойкие металлы.

В результате все двигатели, выпущенные за последние несколько лет, было решено отправить на место производства. ФСБ и Следственный комитет выясняют, как произошла замена материала, если по документам двигатели в полном порядке.

Возврат двигателей на завод повлечет серьезный сбой графика стартов ракет, в том числе – коммерческих, отмечает "Коммерсантъ". Так, по "самым оптимистичным прогнозам", следующий запуск "Протона" с космодрома Байконур состоится не ранее лета, хотя прежде был запланирован на февраль. В 2017 году "Роскосмос" планировал провести 27 пусков.