Власти Панамы приостановили расследование "панамского досье"

Прокуратура Панамы приостановила расследование дела об утечке документов юридической компании Mossack Fonseca, так называемого "панамского досье", из которых следовало, что фирма помогала ряду мировых политиков и предпринимателей управлять офшорными счетами.

Причиной приостановки расследования стала жалоба в Конституционный суд страны, сообщил генеральный прокурор Панамы. Кто именно подал жалобу и какие действия следствия, по мнению её автора, нарушают конституцию, он не уточнила.

Об утечке миллионов конфиденциальных документов компании Mossack Fonseca стало известно в апреле прошлого года. В докладе Международного консорциума журналистов-расследователей говорится о сделках и офшорах 72 нынешних или бывших глав государств, а также высокопоставленные чиновники, бизнесмены и деятели культуры. В документах называлось и имя российского виолончелиста Сергея Ролдугина, друга президента России Владимира Путина. Международное расследование выявило, что до 2015 года Ролдугин владел офшорами с оборотом в несколько миллиардов долларов.

Ранее основатель Mossack Fonseca заявил, что компания не причастна к противозаконной деятельности, что документы получены в результате хакерской атакии, назвал публикацию материалов преступлением.