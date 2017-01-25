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Власти Панамы приостановили расследование "панамского досье"

Офис панамской компании Mossack Fonseca

Офис панамской компании Mossack Fonseca

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Прокуратура Панамы приостановила расследование дела об утечке документов юридической компании Mossack Fonseca, так называемого "панамского досье", из которых следовало, что фирма помогала ряду мировых политиков и предпринимателей управлять офшорными счетами.

Причиной приостановки расследования стала жалоба в Конституционный суд страны, сообщил генеральный прокурор Панамы. Кто именно подал жалобу и какие действия следствия, по мнению её автора, нарушают конституцию, он не уточнила.

Об утечке миллионов конфиденциальных документов компании Mossack Fonseca стало известно в апреле прошлого года. В докладе Международного консорциума журналистов-расследователей говорится о сделках и офшорах 72 нынешних или бывших глав государств, а также высокопоставленные чиновники, бизнесмены и деятели культуры. В документах называлось и имя российского виолончелиста Сергея Ролдугина, друга президента России Владимира Путина. Международное расследование выявило, что до 2015 года Ролдугин владел офшорами с оборотом в несколько миллиардов долларов.

Ранее основатель Mossack Fonseca заявил, что компания не причастна к противозаконной деятельности, что документы получены в результате хакерской атакии, назвал публикацию материалов преступлением.

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