Глава СПЧ: слова вице-спикера Госдумы повторяют тезис антисемитов

Слова вице-спикера Госдумы Петра Толстого о выходцах из-за "черты оседлости" повторяют излюбленный тезис антисемитов о том, что "революцию 1917 года делали евреи", заявил в среду председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов.

Накануне высказывание Толстого осудили в Федерации еврейских общин России (ФЕОР). Сам вице-спикер заявил, что не имел в виду какую-либо национальность. Он также обвинил в антисемитизме сайт "Эхо Москвы", где опубликовали материал с критикой его заявления.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о готовности встретиться с руководством ФЕОР. Он отметил, что не видит в высказываниях вице-спикера признаков антисемитизма.

В понедельник на конференции, посвященной вопросу о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви Петр Толстой заявил, что работники СМИ и законодательных собраний продолжают дело "тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году".