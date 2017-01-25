ФСБ предъявит Ильми Умерову "обвинение в новой редакции"

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров заявил, что пророссийские власти аннексированного Крыма намерены предъявить ему обвинение в новой редакции. Об этом Умеров написал в Фейсбуке. Он уточнил, что встреча со следователем ФСБ назначена на пятницу, 27 января.

Власти аннексированного Крыма обвиняют 59-летнего Умерова в призывах к нарушению территориальной целостности России. Причиной уголовного преследования стали сказанные им в телеэфире слова: "Надо вынудить Россию выйти из Крыма и Донбасса".

По инициативе следствия Ильми Умерова поместили в психиатрическую лечебницу для проведения экспертизы. После возвращения Умерова из больницы суд по делу продолжился. 31 декабря Умеров заявил о намерении обжаловать внесение его в список "террористов и экстремистов" действующих на территории России.

Россия аннексировала Крым в марте 2014 года после референдума, прошедшего под наблюдением российских военных. Результаты голосования не признали большинство стран мира, Евросоюз и США ввели в отношении России экономические санкции.