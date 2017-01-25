Плата за лояльность

Российским правоохранительным органам не хватает квартир. Генеральный прокурор Юрий Чайка и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратились к президенту с просьбой выделить на жилье для сотрудников своих ведомств 27 миллиардов рублей из госбюджета, соответствующее письмо президенту было отправлено в январе. Получить новую жилплощадь сейчас мечтают и многие другие российские граждане, в частности, ветераны и многодетные семьи. Однако к их запросам государство прислушиваться не спешит.

Как утверждают главы ведущих правоохранительных ведомств страны, сейчас в очереди на получение жилья стоит 3690 сотрудников Генеральной прокуратуры и 3800 работников Следственного комитета. Исходя из запрошенного объема средств получается, что первые в среднем получат по пять миллионов рублей, вторые – по два миллиона. Генпрокуратура делала запрос с расчетом на работника ведомства и двух членов его семьи, Следственный комитет о семьях не подумал. Эти деньги должны пойти на "единовременные социальные выплаты" для покупки квартиры или строительства дома.

Министерство строительства и Министерство финансов против таких сумм ничего не имеют,хотя в 2016 году обеспечение жильем сотрудников вышеуказанных ведомств уже было одной из главных задач федеральной программы "Жилище".

Согласно отчету Минстроя, по этой программе Генпрокуратуре было выделено почти 406 миллионов рублей, Следственному комитету – чуть менее 188. При этом в отчете говорится о 1600 прокуроров в очереди на жилье. В то время как Юрий Чайка в письме президенту запрашивает деньги уже почти на 3700 сотрудников. Даже если учесть, что Чайка хочет обеспечить жильем работников и их семьи, 1,6 умноженное на 3 не равняется 3,7. Поэтому откуда такие цифры – не понятно. Количество сотрудников Следственного комитета в очереди на жилье в отчете совпадает с данными, предоставленными Бастрыкиным.

Суть нашего государства – быть полицейским, то есть защищать власть от граждан, потому что у нас кризис

Ведомства отмечают, что выделенные деньги тратились лишь на служебное жилье, которые сотрудники должны сдать в случае увольнения или выхода на пенсию. Запрошенные же 27 миллиардов рублей пойдут на покупку личных квадратных метров. Но главы Министерства образования или Министерства здравоохранения не попросят денег для учителей и врачей, которым никакого служебного жилья и так не положено. И в то время как прокуроры и следователи могут жить в служебной квартире, спокойно откладывая деньги, людям других профессий приходится выплачивать ипотеки без льгот. Что выглядит не совсем справедливо с учетом уровня зарплат по стране.

– Суть нашего государства – быть полицейским, то есть защищать власть от граждан, потому что у нас кризис, потому что, несмотря на декларированные 86% поддержки, все равно растут протестные настроения. Власть крайне заинтересована в лояльности правоохранителей, полиции, ФСБ, внутренних войск, то есть всех тех, кто должен защищать власть от народа. Поэтому им повышенное внимание, им квартиры, им зарплаты, им льготы, – отмечает бывший депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков.

– Когда вместо того, чтобы заниматься борьбой с преступностью, очень многие подразделения занимаются бизнесом, рейдерством, преследованием оппозиции, разгоняют митинги, занимаются цензурой в СМИ и борьбой с инакомыслием через статью 282 Уголовного кодекса, то совершенно очевидно, что будет перекос в этих расходах. А врачи, учителя недополучат, – добавляет Гудков.

Тем не менее, ряд государственных программ предусматривает помощь в получении жилья не только сотрудникам правоохранительных органов. Один из самых крупных проектов по обеспечению жильем российских граждан – "Жилище" – был запущен в 2012 году. Ориентирован он, в первую очередь, на москвичей, хотя часть средств отдают и регионам. В среднем на выполнение этой программы, в соответствии с ее паспортом на официальном сайте, в год выделяют 312 миллиардов рублей. Деньги рассчитаны на постройку и капитальный ремонт жилых помещений, на льготное ипотечное кредитование, благоустройство территорий, управление жилищным фондом и выполнение государственных обязательств.

Большая часть денег уходит на постройку жилья, за что в первую очередь отвечает Министерство строительства и ЖКХ. Впрочем, проследить все статьи расходов крайне сложно. Но мы сопоставили суммы, которые уходят на помощь отдельным категориям граждан в рамках программы "Жилище", с теми средствами, которые запросили Бастрыкин и Чайка.

В 2014 году была запущена другая аналогичная государственная программа – "Жилье для российской семьи". Согласно отчету за 2015 год, общий объем финансирования составил примерно 129 миллиардов рублей в расчете на все регионы России. Две главные цели программы – переселение из аварийных домой и обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. За 2015 год жилье получили 191,2 тысячи человек в первом случае, 10,8 тысяч – во втором. Но достичь удалось не всех целей программы. Так, в рамках подраздела "Жилье для молодых семей" ввели всего лишь 256 тысяч квадратных метров экономкласса из запланированных 5 миллионов. Объяснение: "отсутствие средств государственного бюджета". Из 3,75 тысяч гектаров земельных участков для жилищного строительства была введено в эксплуатацию меньше половины – только 1,4 тысячи.

В общей очереди на получение жилья стоит более двух с половиной миллионов российских семей

В итоге люди, которые не относятся к какой-либо льготной категории граждан, стоят в очереди десятилетиями.

Ситуация обострилась после объединения московского Департамента политики и жилищного фонда с Департаментом городского фонда. До 2014 года существовало два списка на получение квартиры: общий и льготный. В последнем были дети-сироты, инвалиды, люди, чье жилья пострадало в результате стихийных бедствия, ликвидаторы аварий на АЭС и отдельные категории государственных служащих. То же самое происходит и во всей России. В итоге в общей очереди на получение жилья стоит более двух с половиной миллионов российских семей. И ожидающие из общего списка, которые были в числе первой сотни, получили четырехзначный порядковый номер.

– Практически прекратили строить социальное жилье. Оно поступает только на цели переселения из аварийных домов, из пятиэтажек. Там действительно идет предоставление социального жилья. А обычная очередь увеличивается. При прежнем мэре [Москвы] она была 19-20 лет, сейчас 23-24 года, – комментирует депутат Государственной Думы Галина Хованская.

Семья Ольги Магкаевой стояла в очереди с 1991 года, но жилье получили лишь в конце 2016-го, который для нее выдался "боевым". Ольга решила, что пора привлечь внимание к своей проблеме: писала письма в департаменты, оставляла комментарии на их страницах в интернете, участвовала в протестных акциях.

– Людей просто довели до отчаяния. Некоторые устроили голодовку. В основном это были многодетные матери, но были и матери с инвалидами, женщина, у которой муж инвалид-очередник, "старые" очередники – 1990-1991 года", – рассказывает она.

Пока только разговоры: хотим увеличить рождаемость, чтобы было по двое, трое детей в семье. Но помимо слов нужны еще дела

Голодовку перед зданием партии "Единая Россия" активисты группы "Очередники Москвы" начали в июле 2016 года. Она продолжалась 40 дней, до тех пор, пока на голодающих не обратил внимания Совет по правам человека. После этого в столичный закон "Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения" были внесены поправки, в соответствии с которыми правительство берет на себя ответственность за предоставление определенным категориям граждан (многодетным и инвалидам) жилья без очереди. Но конкретных результатов пока не видно.

– На сегодняшний день никаких послаблений ни для многодетных семей, ни для инвалидов нет. В городском законодательстве вычистили все нормы, которые были направлены для помощи им. Раньше многодетные семьи, по крайней мере, могли получить 100-процентную субсидию. Сейчас и этого нет. К сожалению, у меня нет права законодательной инициативы. Нужно вернут хотя бы эти субсидии. А пока только разговоры: хотим увеличить рождаемость, чтобы было по двое, трое детей в семье. Но помимо слов нужны еще дела, которые мы не видим, – добавляет Галина Хованская.

По факту время ожидания больше 25 лет. А с такой динамикой – все сто

​Луиза Мартьянова многодетная мать, одна из активисток общества "Очередники Москвы". Живет с тремя детьми, мамой и братом в комнате 18 квадратных метров в коммунальной квартире. В очереди стоит с 2010 года, на сегодняшний день она – 69453 в списке:

– По факту время ожидания больше 25 лет. А с такой динамикой – все сто. За этот период мои дети вырастут, и семья уже не будет считаться многодетной. Получается, что нам никак не помогают. Хотя федеральным законодательством предусмотрена жилищная поддержка многодетных семей для улучшения демографической ситуации в нашей стране. Но Департамент городского имущества Москвы всячески это игнорирует, – сетует она.

Помимо долгих очередей люди сталкиваются и с другими проблемами: москвичам предлагают жилье в подмосковных городах, компании ЖКХ теряет важные документы, площадь предоставляемых квартир меньше положенного.

Они мне отвечают, что вашего заявления в базе нет, мы ничего не знаем

– Любимая "фишка" – терять документы. Перед тем, как Департамент жилищной политики упразднили, я писала заявление на социальную ипотеку, и у меня сохранилась копия со штампом принятия. После реорганизации пишу им: уточните номер очереди. Они мне отвечают, что вашего заявления в базе нет, мы ничего не знаем. Я им отправила копию. И каким-то чудесным образом сразу все нашлось, – вспоминает Светлана.

Светлана Николаева – сирота, она встала на очередь сразу после выпуска из детского дома. За несколько лет ожидания вышла замуж, родила двоих детей. Всех внесла в свое дело, чтобы квартиру выдали с расчетом на семью из четырех человек.

– Когда нам выдали наконец-то квартиру, я поняла, что она однокомнатная, 40 с лишним метров. А по закону должно быть 18 квадратных метров на человека. К тому же у меня двое разнополых детей и комнат должно было быть как минимум две, – объясняет она.

Так люди ждут свои квартиры по двадцать и более лет. Все, кто стоит на учете с 2005 года, могут получить лишь денежную субсидию до 70% стоимости квартиры. Дополнительных средств на предоставление жилья обычным семьям власти не выделяют, продолжая заботиться в первую очередь о стражах внутреннего порядка, а значит и о своем спокойствии.

Примечание:

Согласно отчету Министерства финансов России "О ходе реализации за 3 квартал 2016 года Федеральной целевой программы "Жилище" в данный период выделено:

На выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан – 11,4 миллиарда рублей,

Выпуск жилищных сертификатов – 10,5 миллиарда.

На жилье для государственных служащих – 31,6 миллиона (прокуроры и следователи сюда не входят)

На жилье для молодых ученых – 472,6 миллиона

Заработная плата сотрудников – 25,5 миллиона

Субсидии кредитным организациям – 7,2 миллиарда

Переселенцы БАМ – 594 миллиона

Переселение из оползневой зоны Малгобекского района Республики Ингушетия – 2,7 миллиарда

Жилье молодым семьям – 5,2 миллиарда

Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ – 4,5 миллиарда

Итого – 32,443 миллиарда