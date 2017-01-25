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На выборах в ФРГ будет участвовать экс-глава Европарламента

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Бывший глава Европарламента Мартин Шульц выдвинут кандидатом в канцлеры Германии от Социал-демократической партии. Официально кандидатура Шульца будет утверждена в воскресенье, 29 января.

Правительство и канцлер определяются в Германии по итогам выборов в Бундестаг. Парламентские выборы пройдут в сентябре 2017 года. Действующая глава правительства Ангела Меркель уже выдвинула свою кандидатуру на пост канцлера на четвертый срок.

Согласно последним опросам, большинство голосов может получить консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.

61-летний Шульц занимал пост председателя Европарламента с 2012 года. До этого он был бургомистром небольшого западногерманского города Вюрзелен.

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