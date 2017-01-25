Жену Фийона обвинили в получении денег из парламентских фондов

Во Франции назревает новый политический скандал, в центре которого – кандидат в президенты от правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийон. По данным сатирического еженедельника Le Canard enchaîné, его супруга Пенелопа в период с 1998 по 2006 год получила свыше 500 тысяч евро, занимая должность парламентского атташе.

В окружении Фийона поясняют: трудоустройство родственников во Франции не запрещено законом, при условии выполнения ими той работы, за которую они получают жалование. "Супруги парламентариев зачастую являются их партнерами по работе", – заявил в беседе с агентством AFP Тьерри Солер, пресс-секретарь наиболее вероятного на сегодняшний день претендента на президентский пост Пятой республики. Так он отреагировал на публикацию сатирического еженедельника Le Canard enchaîné, согласно которой Пенелопа Фийон получила порядка полумиллиона евро брутто, в течение восьми лет числясь парламентским атташе своего супруга Франсуа Фийона.

Вопрос, который в этой связи задают французские журналисты: в чем заключалась работа, которую на этой должности выполняла Пенелопа Фийон и за которую получала такое высокое жалование? Супруги Фийон состоят в браке с 1980 года, у них пятеро детей. Уроженка Уэльса Пенелопа Фийон всегда оставалась в тени, никогда не давала интервью, объясняя это тем, что является домохозяйкой и не участвует в политической жизни своего мужа.

Однако по данным сатирического издания, в период с 1998 по 2002 год она получала зарплату из бюджета, которым ее муж, тогда депутат Национальной ассамблеи (нижней палаты французского парламента), располагал для оплаты работы парламентских помощников. В 2001 году супруга депутата получала 3900 евро брутто в месяц, пишет Le Canard enchaîné. С лета 2002 года, после того как Франсуа Фийон вошел в состав правительства при президенте Жаке Шираке, его супруга формально стала сотрудницей Марка Жоло, занявшего место Фийона в парламенте. По данным издания, на этой должности, в период с 2002 по 2006 год, Пенелопа Фийон ежемесячно получала от 6900 до 7900 евро брутто. На вопрос журналистов о том, работали ли они вместе, другая парламентская помощница Марка Жоло ответила отрицательно, отметив, что была знакома с Пенелопой Фийон лишь в качестве супруги министра.

В публикации говорится, что в 2012 году, по окончании пятилетнего пребывания Франсуа Фийона на посту премьер-министра и его возвращении на должность депутата, его супруга снова была задействована в его команде как минимум в течение полугода. Параллельно, с мая 2012 по декабрь 2013, она работала в издании Revue des deux mondes, владельцем которого является друг Франсуа Фийона, Марк Ладре, пишет Le Canard enchaîné. В этот период Пенелопа Фийон зарабатывала порядка 5 тысяч евро брутто в месяц. На обращение сатирического еженедельника о получении дополнительной информации директор Revue des deux mondes Мишель Крепю ответил, что ошеломлен, поскольку никогда не встречал Пенелопу Фийон в редакции своего издания. По словам Крепю, ее именем были подписаны лишь две или три литературные рецензии.

Публикация Le Canard enchaîné вызвала интерес не только у журналистов. Министр внутренних дел Франции Брюно Ле Ру потребовал от Франсуа Фийона объяснений по данному вопросу. "Когда звучат подобные обвинения, необходимо получить разъяснения. И не от пресс-секретаря. Это серьезное обвинение, пришло время услышать объяснения самого Франсуа Фийона, и они должны быть предельно ясными", – заявил глава МВД в эфире радиостанции RTL. По мнению Ле Ру, разрешенное во Франции трудоустройство супругов и родителей необходимо запретить законом.