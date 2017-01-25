В Забайкалье подростки попали в больницу после допроса в полиции

В Забайкалье 19-летнего подростка и ученицу девятого класса госпитализировали после допроса в Могойтуйском отделе полиции, сообщает в среду "Зона Права".

Пострадавшие утверждают, что полицейские на протяжении двух дней – 4 и 5 января – выбивали из них признание в краже из магазина. У молодого человека диагностирован перелом позвонка и сотрясение мозга, у девушки – отек на лице.

Материалы общественного расследования направлены в региональное управление Следственного комитета. Правозащитники подчеркивают, что уголовное дело до сих пор не возбуждено, хотя пострадавшие обращались с жалобами к следователям и в прокуратуру. Подростки заявили, что полицейские оказывают на них давление.