Сечин отказался объяснять "Дождю" использование машины с "мигалкой"

Глава "Роснефти" Игорь Сечин отказался объяснять телеканалу "Дождь", на каких основаниях он ездит на автомобиле со спецсигналом, заявив лишь, что они не являются незаконными. Он попросил журналистов "отстать".

Ранее пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев в грубой форме отказался отвечать на вопросы корреспондента "Дождя".

На минувшей неделе телеканал сообщил, что глава "Роснефти" ездит со спецсигналом, хотя госкомпании по закону не положена "мигалка". Один из собеседников рассказал "Дождю", что автомобиль с "мигалкой" Сечину могло предоставить ведомство, которое имеет право пользоваться таким оборудованием. В Федеральной службе охраны заявили, что не имеют к этому отношения.