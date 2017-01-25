Журналиста Радио Свобода пытались удалить с заседания по делу "Кировлеса"

В Кирове в среду продолжилось рассмотрение дела "Кировлеса", по которому проходят обвиняемыми оппозиционер Алексей Навальный и предприниматель Петр Офицеров.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, перед судом выступил главный свидетель обвинения, бывший директор "Кировлеса" Вячеслав Опалев. Он признал, что продавал древесину по заниженным ценам под давлением Алексея Навального и Петра Офицерова, чем нанес государственному предприятию ущерб на 16 миллионов рублей. Однако, отвечая на вопросы защиты, Опалев не смог вспомнить конкретные обстоятельства преступления, ссылаясь на проблемы с памятью из-за недавно перенесенной операции на сердце. По просьбе Вячеслава Опалева, на заседании была запрещена фото и видеосъемка, поскольку это "волновало" свидетеля.

Во время заседания корреспондент Радио Свобода была заподозрена в тайной съемке главного свидетеля обвинения. У нее отобрали смартофон и провели техническую проверку аппарата. "А вы сразу ударьте женщину электрошоком или газовым баллончиком брызнете в лицо ей! – обратился к судье Алексею Втюрину подсудимый Алексей Навальный. – Чего огород городить? Сто раз снимали Опалева, и вдруг он не может съемок выносить?" После проверки смартфона, корреспондента отпустили. Видео обнаружено не было. Судья Алексей Втюрин извинился перед журналисткой.

В 2013 году Алексей Навальный и Петр Офицеров были приговорены к условным срокам по делу о хищении леса. Европейский суд по правам человека признал этот приговор неправосудным. После его отмены в ноябре 2016 года Верховный суд России направил дело "Кировлеса" на новое рассмотрение.