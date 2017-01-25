Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

Задержанного в Симферополе адвоката Полозова отпустили из ФСБ

Николай Полозов

Николай Полозов

Смотреть комментарии

Адвоката Николая Полозова, задержанного в аннексированном Россией Крыму в среду, отпустили из управления Федеральной службы безопасности, сообщает корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк.

Полозов заявил, что квалифицирует действия сотрудников ФСБ не как попытку допроса, а как похищение. Наумлюк сообщил, что адвокат не отвечал на вопросы.

Николай Полозов представляет в суде интересы заместителя главы Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова, которого российские власти обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности России.

Материалы по теме

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Наверх
XS
SM
MD
LG