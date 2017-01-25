Башкирия: активист выиграл у МВД суд по делу о съезде

Башкирский активист Радик Еникеев, задержанный по обвинению в организации несогласованного мероприятия, выиграл суд у местного управления МВД, сообщает издание ProUfu.ru.

В среду Верховный суд Башкирии отклонил жалобу полиции на решение суда нижестоящей инстанции, который не нашел в действиях Еникеева состава правонарушения и выявил ошибки в полицейских протоколах.

Активиста задержали после Съезда башкирских общественников, который прошел 10 декабря. Сотрудники полиции заявили, что Еникеев якобы произносил "политические речи". Вместе с ним задержали еще двух участников мероприятия – их отпустили без предъявления обвинений.