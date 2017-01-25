Окончательный план "Брекзита" будет представлен в четверг

Правительство Великобритании публикует окончательный вариант плана по так называемому "Брекзиту", чтобы обсудить готовящиеся изменения в законодательстве. Об этом заявила представитель британского премьер-министра Терезы Мэй.

В правительстве подчеркнули, что план будет опубликован в четверг, после чего будет внесён в парламент.

Во вторник Верховный суд Великобритании обязал британский кабинет министров получить одобрение парламента, чтобы задействовать 50-ю статью Лиссабонского договора, запускающую процесс выхода из единой Европы.

Тереза Мэй ранее заявляла о планах начать процедуру выхода не позднее марта этого года. Большинство депутатов британского паламента выступает за сохранение членства в Евросоюзе. Голосование может значительно затянуть процесс "Брекзита".