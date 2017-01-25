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Новости

Губернатору Воронежской области переданы подписи в защиту Хопра

Протесты против добычи никеля

Протесты против добычи никеля

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Активисты экологических движений Черноземья передали губернатору Воронежской области Алексею Гордееву 107 тысяч подписей против добычи никеля в Новохоперском районе. Об этом сообщается на сайте движения "В защиту Хопра".

Авторы обращения просят от губернатора не допустить реализации проекта, который они считают губительным для региона.

Акции против добычи цветных металлов продолжаются с декабря 2011 года, когда был подписан приказ о проведении конкурса на доразведку и освоение месторождений.

Экологи настаивают, что работы, которые планирует "Уральская горно-металлургическая компания", угрожают здоровью населения и продовольственной безопасности России.

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