Суд в Симферополе не стал продлевать арест Редвану Сулейманову

Киевский районный суд в Симферополе отказался продлевать арест одному из "крымских диверсантов" Редвану Сулейманову, обвиняемому в соучастии в ложном сообщении о якобы готовящихся терактах. По версии следствия, Сулейманов организовал связь для сообщения неизвестного лица дежурному аэропорта о готовящемся теракте. Кроме аэропорта, сообщения о теракте поступили относительно переправы в Керчи, железнодорожного вокзала в Симферополе и ряда других объектов.

Сумма заявленного ущерба — три миллиона рублей позволила квалифицировать предполагаемое преступление как средней тяжести, что означает рассмотрение его Верховным судом Крыма. На это обстоятельство указал следователям ФСБ судья Киевского райсуда во время сегодняшнего заседания, после чего отказал в просьбе продлить арест. Таким образом, у следователей есть всего несколько дней, чтобы направить документы, необходимые для продления ареста Сулейманова, в Верховный суд. Срок нахождения под стражей Редвана Сулейманова заканчивается 30 января.

Ранее российские СМИ связывали Редвана Сулейманова с "крымскими диверсантами" Евгением Пановым и Андреем Захтеем, арестованными в августе 2016 года, однако в деле нет документов, которые могли бы это подтвердить.