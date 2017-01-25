Британские военные сопровождали "Адмирала Кузнецова" в Ла-Манше

Британские вооруженные силы сопровождали российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" во время перехода вблизи Велиобритании, где он проходил из Сирии.

Изображения, опубликованные британским министерством обороны, показывают самолеты британских ВВС "Тайфун" и фрегат "Сент-Олбанс", которые сопровождали "Адмирала Кузнецова" и суда поддержки в Ла-Манше, когда они шли к Северному морю.

"Мы будем внимательно следить за "Адмиралом Кузнецовым" по мере его передвижения обратно в Россию, это корабль стыда, миссия которого заключалась в том, чтобы продлить страдания сирийского народа", - говорится в заявлении министра обороны Великобритании Майкла Фэллона.

Самолеты с "Адмирала Кузнецова" принимали участие в российских бомбардировках повстанческих сил во время гражданской войне в Сирии, которую на Западе называли безразборным уничтожением гражданского населения.

Адмирал Кузнецов - единственный в России авианосец - прошел через Ла-Манш в Сирию в октябре прошлого года.