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Новости

Глава МИД Украины Климкин осудил осквернение мемориала в Быковне

Фрагмент польского мемориала на братском кладбище Быковня под Киевом

Фрагмент польского мемориала на братском кладбище Быковня под Киевом

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил осквернение мемориала памяти жертв массовых политических репрессий, расстрелянных сотрудниками НКВД СССР в Быковне на окраине Киева.

Климкин написал на своей странице в Твиттере, что "для провокаторов нет ничего святого, и они понесут ответственность".

Ранее 25 января 2017 года стало известно, что в Быковне неизвестные осквернили украинский и польский мемориалы жертвам НКВД.

На фото, которые обнародовал глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, на польской части мемориала краснойкраской нанесены надписи "SS Галичина", а на украинской "ОУН-УПА".

Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы" расположен в поселке Быковня. В течение 1937-1941 годов Быковнянский лес был местом тайного захоронения жертв массовых политических репрессий, расстрелянных сотрудниками НКВД в киевских тюрьмах. По данным украинских историков в Быковне похоронено 30-35 тысяч расстрелянных жителей Киева и области, а также более 3,5 тысяч иностранных граждан.

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