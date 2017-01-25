Индекс Dow Jones продолжил рост после рекорда в 20 тысяч пунктов

Индекс Dow Jones продолжил рост в конце утренних торгов после того, как впервые достиг показателя в 20 тысяч. Аналитики объясняют это ростом доходов и инициативами президента США Дональда Трампа, предпринятыми после вступления в должность.

6 января Dow достиг исторической отметки в связи с ожиданиями инвесторов на проведение политики в интересах роста и снижения налогов, которую многие ожидают от новой администрации.

Показатели S & P 500 и индексы Nasdaq Composite также достигли рекордных ежедневных максимумов, на фоне роста в различных секторах экономики.

После вступления в должность Трамп принял несколько решений в интересах бизнеса, в том числе подписал распоряжения, которые открывают возможность для строительства двух нефтепроводов.



В связи с показателем Доу – Джонса в 20 тысяч Трамп написал в твиттере "Отлично! # Dow20K".