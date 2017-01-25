В Санкт-Петербурге экологи выступают против запуска ядерного реактора

В Санкт-Петербурге в первом полугодии 2017 года на Балтийском заводе загрузят ядерное топливо на плавучую атомную электростанцию "Академик Ломоносов", чтобы затем отправить ее на Чукотку. Об этом сообщает "Гринпис" России.

Операцию, которую Росатом намерен совершить в центре пятимиллионного Петербурга, экологи считают радиационно-опасной, угрожающей жизни и здоровью горожан, а также противозаконной. Они отмечают, что для ее осуществления необходимо провести государственную экспертизу проектной документации и еще несколько экспертиз, включая экологическую, а решение о размещении ядерных объектов на территории города должно принимать правительство России, согласовав его с губернатором Петербурга. По сведениям экологов, ничего этого сделано не было.

Руководитель энергетической программы "Гринпис" России Рашид Алимов считает, что плавучие АЭС вообще слишком дороги и слишком опасны, недаром практика последних десятилетий такова, что подобные работы специально переносятся за черту города. По мнению эколога, в Петербурге, а не только на Чукотке должны проходить и общественные слушания по АЭС – ведь по закону, они проходят именно там, где АЭС строится. Алимов уверен, что если физический пуск АЭС происходит в Петербурге, то необходимо спросить согласия на это у его жителей.

"Гринпис" России уже обратился к руководителю Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с просьбой проверить законность загрузки ядерного топлива в реакторы АЭС "Академик Ломоносов" в городской черте. А депутат городского парламента, лидер регионального отделения "Яблока" Михаил Амосов направил запрос директору государственной корпорации "Росатом" Алексею Лихачеву с требованием подтвердить или опровергнуть информацию о планах запустить атомный реактор в центре Петербурга. Амосов напоминает о том, что еще мэр Анатолий Собчак в середине 90-х годов запретил проведение ядерно-опасных работ в черте города, поэтому был закрыт действующий ядерный реактор в военно-морском институте имени Дзержинского на территории Адмиралтейства, а на Адмиралтейских верфях перестали строить атомные подводные лодки.