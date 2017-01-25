Назарбаев намерен стать Верховным арбитром в политике Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил, что намерен делегировать часть своих полномочий парламенту и министрам и переменит свою роль в "Верховного арбитра"

Назарбаев выступил 25 января, заявив, что конституционные поправки и другие законодательные акты, был подготовлены рабочей группой, которую он назначил в январе.

Согласно проекту поправок парламент будет иметь право выбирать премьер-министра и министров правительства.

В настоящее время премьер-министр Казахстана назначается президентом и утверждается парламентом. Затем премьер-министр выбирает кабинет, и этот выбор должен быть утвержден президентом.

Назарбаев отметил, что конституционные поправки также дали бы министрам больше власти и ответственности для управления социально-экономическим развитием Казахстана. По его словам, контроль парламента над правительством будет усилен, давая законодателям право проводить "вотум доверия" в отношении действующего кабинета министров.

Назарбаев сказал, что президент будет сосредоточен в основном на стратегических вопросах, внешней политике и национальной безопасности и станет исполнять роль Высшего Арбитра в отношениях между ветвями власти.

76-летний Назарбаев правит Казахстаном с 1989 года, когда он был еще советской республикой.