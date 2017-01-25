Пиотровский просит патриарха снять просьбу о передаче РПЦ Исаакия

Президент Союза музеев России, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский попросил патриарха Московского и всея Руси Кирилла отозвать ходатайство о передаче Русской православной церкви (РПЦ) Исаакиевского собора.

Как сообщается на официальном сайте Союза музеев, Пиотровский направил патриарху Кириллу письмо по поводу передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ. Пиотровский подчеркивает, что этот вопрос вызвал противоречивую реакцию в обществе, спровоцировав публичные конфликты и противостояние.

По мнению Пиотровского, в настоящий момент РПЦ переданы практически все храмы и прочие сооружения, которые необходимы для возрождения полноценной религиозной жизни в России.

Пиотровский выразил убеждение, что мир в душах людей и согласие в обществе важнее любого имущества, и предложил патриарху рассмотреть вопрос о временном отзыве ходатайства Санкт-Петербургской Епархии о передаче Исаакиевского собора. Это, по мнению президента Союза музеев России, позволит остановить общественное противостояние и найти наиболее мудрое и справедливое решение, говорится в сообщении.