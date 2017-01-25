В Зеленограде полиция проводит обыск у многодетной семьи

В Зеленограде полиция проводит обыск в квартире многодетной семьи Дель, у которых ранее отняли восемь детей. Об этом сообщил РИА Новости адвокат, руководитель "Команды 29" Иван Павлов.

"В квартиру супругов Дель полиция пришла с обыском. В рамках какого дела – непонятно", — сказал Павлов. По его словам, адвокатов не уведомили об оперативно-следственных действиях, и они не присутствуют при обыске.

Работники одного из детских садов Москвы 10 января обнаружили на теле малолетнего ребенка побои, которые, со слов мальчика, нанес ему отец. Ребенка доставили в больницу.

Впоследствии сотрудники столичных органов опеки и попечительства изъяли из семьи Дель десять несовершеннолетних детей. Позднее двоих из них передали бабушке. Договоры об опеке над еще восемью детьми были расторгнуты.

На прошлой неделе органы опеки забрали из приемной семьи Михаила и Светланы Дель 10 детей, часть из которых заражены ВИЧ. В полицию и опеку обратились работники детского сада, которые обнаружили у одного из ВИЧ-инфицированных детей синяк, который сочли следами побоев.

Следственный комитет и аппарат уполномоченного по правам ребенка начали проверку. В пресс-службе детского омбудсмена отметили, что чиновники опеки неоднократно посещали семью и фактов жестокого обращения родителей с детьми не фиксировали.