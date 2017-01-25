В Нью-Йорке скончался писатель, журналист и переводчик Лев Наврозов

В Нью-Йорке на 88-м году жизни скончался писатель, журналист и переводчик Лев Наврозов. После окончания Московского института иностранных языков занимался переводами на английский язык произведений Михаила Пришвина, Фазиля Искандера, Андрея Битова, а также русских классиков - Достоевского и Герцена. Единственная книга рассказов Наврозова "Стаканчики граненые", подготовленная к изданию, не вышла в связи с советским вторжением в Чехословакию.

В 1972 году Наврозов эмигрировал и поселился в Нью-Йорке. Писал в американских газетах и журналах, печатался в русской зарубежной прессе, в том числе в журналах "Континент", "Время и мы" и "Стрелец". Выступал на Радио Свобода.

Издал по-русски автобиографическую книгу "Воспитание Левы Наврозова: Жизнь в закрытом мире, некогда называемом Россией".