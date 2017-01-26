Полиция 5 часов обыскивала квартиру приемной семьи из Зеленограда

В Зеленограде полиция пять часов обыскивала квартиру многодетной семьи Дель, из которой органы опеки ранее забрали 10 детей.Полицейские изъяли компьютер, флешки, документы на квартиру и два ремня от детских брюк, рассказал ТАСС адвокат Евгений Смирнов.

По его словам, обыск проводился в рамках уголовного дела о побоях, возбужденного в отношении приемного отца. Он все обвинения отвергает.

13 января органы опеки забрали из приемной семьи Михаила и Светланы Дель 10 детей, часть из которых заражены ВИЧ. В полицию и опеку обратились работники детского сада, которые обнаружили у одного из ВИЧ-инфицированных детей синяк, который сочли следами побоев. Следственный комитет и аппарат уполномоченного по правам ребенка начали проверку. В пресс-службе детского омбудсмена отметили, что чиновники опеки неоднократно посещали семью и фактов жестокого обращения родителей с детьми не фиксировали.

На этой неделе двоих детей, находившихся в приюте, вернули матери. Договоры об опеке над еще восемью детьми были расторгнуты.

Юристы, представляющие интересы приемной семьи, через суд пытаются выяснить причины изъятия детей. Они подали иск к московскому департаменту соцзащиты и управлению опеки.



