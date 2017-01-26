Кадыров разрешил полиции в Чечне стрелять без предупреждения

Глава Чечни Рамзан Кадыров разрешил полицейским и военным во избежание потерь открывать огонь без предупреждения по подозреваемым в причастности к незаконным вооруженным формированиям. Об этом сообщает "Кавказский узел". Издание указывает, что это прямое нарушение закона "О полиции".

Кадыров заявил об этом 24 января на заседании коллегии МВД Чечни. "Если есть подозрение, стреляем без предупреждения! Зачем рисковать?" – сказал он.

Статья 19 закона "О полиции" обязывает сотрудника полиции перед применением огнестрельного оружия предупредить о своем намерении.Полицейский может применить огнестрельное оружие без предупреждения, если "промедление в его применении создает непосредственную угрозу жизни и здоровью гражданина или сотрудника полиции либо может повлечь иные тяжкие последствия".

По данным "Кавказского узла", в 2016 году жертвами вооруженного конфликта в Чечне стали 27 человек, шестеро из них – сотрудники правоохранительных органов.