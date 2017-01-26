Трамп заявил о планах создать "зоны безопасности" в Сирии для беженцев

Президент США Дональд Трамп подпишет указ о создании в Сирии так называемых "зон безопасности" для мирных жителей, чтобы сократить иммиграцию в Соединённые Штаты. В интервью телеканалу ABC News Трамп подчеркнул, что не хочет повторения европейского миграционного кризиса на территории США.

Указ предусматривает создание безопасных районов, где просители убежища будут ожидать окончательного решения третьих стран по своим прошениям. При этом планируется пересмотр порядка выдачи американских виз и полный запрет на въезд в США для беженцев из Сирии. Беженцам из других стран будет запрещён въезд в Соединённые Штаты на 120 дней до утверждения нового процесса проверки документов.

Во время предвыборной кампании Трамп назвал мусульман "угрозой для США" и призвал запретить им въезд в страну. Слова миллиардера вызвали волну критики в СМИ и социальных сетях. Позднее сторонники Трампа заявили, что речь шла не обо всех мусульманах, а о радикальных исламистах, пытающихся попасть в США.