Суд проверит законность перевода Дадина в алтайскую колонию

Замоскворецкий суд Москвы в четверг, как ожидается, начнет рассматривать иск оппозиционного активистаИльдара Дадина, который требует признать незаконным его перевод в алтайскую колонию. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.



В иске Дадин оспаривает законность действий сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). По мнению активиста, решение перевести его из колонии в Карелии в исправительное учреждение в Алтайском крае является нарушением Европейской конвенции о защите прав человека.

Ильдар Дадин первым в России был осужден по статье о "неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий". Суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы. В начале сентября Дадина этапировали в колонию в городе Сегежа в Карелии.1 ноября он пожаловался на избиения и пытки сотрудниками ФСИН, а в декабре его перевели в алтайскую колонию . Ранее Дадин просил правозащитников содействовать его возвращению в карельскую колонию, поскольку он уже привлек внимание к пыткам в этом исправительном учреждении и может лично помочь части заключенных.