В Забайкалье возбуждено дело об избиении подростков в полиции

Следственный комитет в Забайкалье возбудил уголовное дело после сообщения об избиении двух подростков в отделении полиции.

Неустановленных сотрудников правоохранительных органов подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия, передает "Зона Права" со ссылкой на юриста Романа Сукачева.

Накануне правозащитники сообщили, что 19-летний молодой человек и 18-летняя девушка были госпитализированы после того, как полицейские два дня выбивали из них признания в краже из магазина.

В краевом управлении МВД началась служебная проверка.