Мексика отказалась платить за стену на границе с США

Мексика не будет платить за стену на границе с США, о скором начале строительства которой сообщил американский президент Дональд Трамп.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето в обращении к нации осудил решение Трампа. По его словам, оно принято в тот момент, когда Мехико начал переговоры с Вашингтоном о новых правилах сотрудничества в области торговли, безопасности и миграции. Ньето подчеркнул, что мексиканское правительство сделает всё возможное для защиты прав своих граждан на территории США.

В среду Трамп подписал указ о строительстве стены на границе Соединенных Штатов с Мексикой. В интервью телеканалу ABC News он заявил, что платить за пограничный барьер будет мексиканская сторона. В указе Трампа об источниках финансирования не сообщается.