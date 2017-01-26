ФЕОР: конфликт с вице-спикером Госдумы Толстым исчерпан

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой и глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода назвали исчерпанным конфликт вокруг высказывания о выходцах из-за "черты оседлости", сообщает ТАСС.

При этом Толстой заявил, что вся "шумиха" якобы возникла из-за "недобросовестных журналистов", и что его неправильно поняли. Борода в беседе со СМИ отметил, что у вице-спикера нет "репутации антисемита".

В понедельник на конференции, посвященной вопросу о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви, Петр Толстой заявил, что работники СМИ и законодательных собраний продолжают дело "тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году". После этого руководство ФЕОР, председатель Совета по правам человека при президенте России, а также ряд журналистов и общественных деятелей обвинили вице-спикера в антисемитизме.

Сам Толстой обвинения отверг и заявил, что не имел в виду какую-либо национальность.