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Новости - мир

Суд в Киеве приговорил к 13 годам тюрьмы бразильца, воевавшего за "ДНР"

Архивное фото

Архивное фото

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Печерский суд Киева приговорил к 13 годам тюрьмы гражданина Бразилии, воевавшего на стороне пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Его имя и дата вынесения приговора не сообщаются.

Прокуратура Киева сообщила, что осужденный воевал на стороне так называемой "Донецкой народной республики" с сентября 2014 года по май 2015-го. Он выполнял функции командира роты, инструктора и разведчика, а также участвовал в боевых действиях и вербовал других иностранцев в вооруженные формирования сепаратистов.

Ранее СМИ уже сообщали об участии сотен иностранных граждан, включая выходцев из Бразилии, в качестве наемников в боях против вооруженных сил Украины в Донбассе.

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