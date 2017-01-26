Актер Ливанов посоветовал Путину "даже и не думать" об уходе

Актер Василий Ливанов посоветовал Владимиру Путину "даже и не думать" о том, чтобы покинуть пост президента России.

На церемонии вручения государственных наград в Кремле в четверг Ливанов после того, как Путин вручил ему Орден Почета, выразил обеспокоенность в связи с недавними заявлениями Путина о том, что он пока не решил, стоит ли ему вновь участвовать в выборах президента. "Владимир Владимирович, если вы когда-нибудь внимательно поднимете глаза к небу, то услышите голос «даже и не думай!». И это будет голос нашей с вами великой родины — России", — сказал 81-летний актер. Эти слова присутствующие в зале встретили аплодисментами.

Среди награжденных в четверг в Кремле, кроме Ливанова, в частности, телеведущий Александр Масляков, работавший в Сирии корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный и представитель МИД России Мария Захарова.

Владимир Путин стал президентом России в 2000 году. В 2008 году ушел на должность премьер-министра, в 2012-м вернулся на пост главы государства – уже на шестилетний срок. На 2018 год запланированы следующие выборы президента России, который будет находиться на этом посту до 2024 года.