Нижегородских полицейских подозревают в избиении женщины

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело об избиении в полиции женщины, задержанной во время прогулки с собакой, сообщает "Комитет по предотвращению пыток".

Жительница Кстово Кристина Морозова рассказала, что 9 сентября минувшего года ее остановили во дворе дома знакомого. У женщины не было при себе документов, а ее такса поставила полицейскому лапы на ногу. Тот пнул собаку, а женщину насильно посадили в машину и доставили в отделение. Там ее избили, а животное обрызгали из газового баллона и ударили граблями.

В отношении Морозовой было возбуждено дело об оскорблении полицейского - за то, что она якобы обругала его матом во время задержания. Ее также оштрафовали на 2 тысячи рублей.

У женщины были диагностированы переломы и гематомы.