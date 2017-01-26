В Крыму адвоката Курбединова задержали по обвинению в экстремизме

В аннексированном Россией Крыму проходит обыск в квартире адвоката Эмиля Курбединова, отстаивающего права крымских татар на полуострове. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк.

Ранее обыски прошли у Курбединова в офисе. Сам адвокат задержан и доставлен в Железнодорожный суд Симферополя, где будет решаться вопрос о мере пресечения для него. Представители защиты задержанного рассказали, что ему будет вменено распространение некой экстремистской символики в соцсетях.

Эмиля Курбединова задержали в четверг утром по дороге в Бахчисарай. Он направлялся представлять интересы крымско-татарского активиста Сейрана Салиева, у которого в этот день также прошел обыск. Его обвинили в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", которую российские власти признали террористической и запретили.

В ФСБ в четверг заявили, что ведомство проводило в Бахчисарае спецоперацию по поимке членов "ячейки" "Хизб ут-Тахрир".