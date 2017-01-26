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Новости

Верховный суд Греции вынес решение не экстрадировать турецких солдат

Двое из восьми турецких военнослужащих, бежавших в Грецию на вертолете после неудачной попытки военного переворота

Двое из восьми турецких военнослужащих, бежавших в Грецию на вертолете после неудачной попытки военного переворота

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Верховный суд Греции вынес решение против экстрадиции всех восьмерых турецких солдат, которые бежали в Грецию в июле после неудачной попытки государственного переворота в Турции. Об этом представитель суда сообщил в четверг агентству Рейтер.

16 июля прошлого года восемь турецких военных приземлились на вертолете на севере Греции и попросили политического убежища, заявив, что в Турции они опасаются за свою жизнь.

Турция у Греции потребовала их выдачи в связи с тем, что они участвовали в попытке переворота, и заклеймила их как предателей. Все они отрицают свою причастность к попытке свергнуть президента Реджепа Эрдогана, которая привела к чистке военной и гражданской службы.

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