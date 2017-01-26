СМИ: третий подозреваемый по делу о госизмене – майор ФСБ

По делу о "государственной измене", о котором накануне сообщил "Коммерсант" и другие СМИ, есть и третий подозреваемый помимо офицера ФСБ Сергея Михайлова и главы отдела расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова, – утверждают Rambler News Service и Рен-ТВ со ссылкой на собственные источники.

Утверждается, что это майор ФСБ Дмитрий Докучаев, по некоторым данным – бывший подчиненный Михайлова, который возглавлял одно из подразделений Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ. Сообщается, что – как и Михайлов – майор был арестован в декабре прошлого года.

ФСБ официально пока никак не прокомментировала сообщения об аресте Михайлова и Докучаева. В "Лаборатории Касперского" подтвердили арест Стоянова, подчеркнув, что расследование ведется против него как частного лица, а не против компании.

По информации источников "Коммерсанта", следствие проверяет информацию о якобы получении сотрудником ЦИБ денег от одной из иностранных организаций. Телеканал "Царьград-ТВ" со ссылкой на свои источники утверждает, что Михайлов был причастен к деятельности хакерской группировки "Шалтай-Болтай", публиковавшей, в частности, массивы документов и переписку высокопоставленных российских чиновников.