Порошенко подписал закон о допуске иностранных армий для учений

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию страны в 2017 году для участия в многонациональных учениях.

19 января Верховная Рада разрешила допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в военных учениях, "за" проголосовали 236 народных депутатов.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал этот документ 20 января.

Внесенный президентом Украины законопроект предусматривает допуск на территорию страны в 2017 году подразделений вооруженных сил иностранных государств для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил, а также украинско-американских учениях "Си Бриз-2017" и "Рэпид Трайдент-2017".