Верховный прокуратор Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев передаст часть своих полномочий парламенту и правительству. Проект конституционной реформы будет вынесен на референдум.

В телеобращении к нации Назарбаев рассказал, что сам станет "верховным арбитром" в отношениях между ветвями власти и будет контролировать внешнюю политику, национальную безопасность и оборону Казахстана. За все остальные, в том числе социально-экономические вопросы, будут отвечать парламент и правительство.

Соответствующие поправки будут в приоритетном порядке внесены в парламент. Весь проект реформ будет опубликован, чтобы общественность могла выразить мнение по этому вопросу. В 2016 году Назарбаев допускал смену формы правления в Казахстане в зависимости от текущей экономической ситуации.

Проект новой конституционной реформы Нурсултана Назарбаева обсуждают журналист, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов, политолог, первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития Григорий Трофимчук, обозреватель Казахской службы Радио Свобода Мерхат Шарипжан.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.