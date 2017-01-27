Трамп vs. Путин

21 января пресс-секретарь президента России заявил, что Владимир Путин позвонит Дональду Трампу и поздравит его с вступлением в должность в ближайшие дни. 23 января Песков интригует: телефонный звонок все еще согласовывается по каналам дипломатического ведомства.

Пауза затягивается. И дело, конечно, не в том, чтобы попасть по кнопочкам и набрать знакомый номер. Проблема в том, чтобы не промахнуться, на какие дипломатические кнопочки нажать, чтобы впоследствии и рыбку съесть, и ног раньше времени не замочить. Судя по всему, хотели как лучше – ставили-то на Клинтон, ясно было, что, чем больше Россия публично симпатизирует Трампу, тем больше это играет в пользу его соперницы Хиллари. Видимо, хотели «подсадить на «крючок помощи» ее, поскольку вероятность победы Трампа была слишком мала. Но победа Трампа состоялась. И теперь весь этот набор From Russia with Love обрушился на несчастного новоизбранного президента – и прошлые связи с Кремлем его приближенных советников; и темная история с российскими хакерами; и еще более мутное досье на самого Трампа;, а теперь еще и сделанное Путиным по инерции заявление – не смог человек удержаться! - о том, «что некие силы, потренировавшись в Киеве, готовы у себя в Вашингтоне Майдан организовать».

Думаю, Путин, не торопясь с поздравлениями, пытается подыграть Трампу, чтобы не упустить, как кажется Москве, свой шанс выиграть хотя бы отмену тех санкций из большого набора, которые американский президент может перечеркнуть своим указом сам, без вмешательства Конгресса. А там, глядишь, удастся и убедить его закрыть глаза на «украинские шалости» Москвы, и признать притязания в Сирии, да мало ли что еще может по ходу возникнуть!

И все-таки, главная, на мой взгляд, интрига, волнующая всю без исключения притихшую мировую общественность, возникла ровно в тот момент, когда Трамп стал официальным кандидатом от Республиканской партии на президентский пост. Трамп и Путин – что это за явление? Близнецы, совершенно не похожие внешне, но похожие по характеру? Два крутых мэна. Два мачиста. Игроки, привыкшие изматывать соперника и водить его за нос – один получил закалку в дзюдо и КГБ; другой собаку съел в бизнесе – научился партнерам руки выкручивать, шесть раз становился банкротом и неизменно выплывал. Чего в этих двух политических персонажах больше – общего или различий? Поладят ли? И чем это обернется для всех остальных?

К чему приведет это стояние – противостояние двух персонажей нашей вывернутой наизнанку не без их усилий политической эпохи?

И Путин, и Трамп оказались наверху неожиданно для самих себя, что не могло не отразиться на их первых политических шагах, которые один уже давно совершил, а другой – только делает. Трамп, едва появившись на публике после подсчета голосов, производил впечатление человека скорее растерянного. Куда-то подевалась его самоуверенность. А на своей пресс-конференции в качестве избранного президента вообще выглядел довольно жалко - Трампу явно не хватало аргументов, знаний, опыта. Одно дело разговаривать со «своей аудиторией», даже перекрикивать популистскими лозунгами оппонентов в специфической обстановке предвыборной кампании. И совсем другое – отвечать на вопросы профессионально безжалостных журналистов.

Путин в первых своих интервью тоже выглядел не лучшим образом. Выходил из положения в ситуациях, которые его раздражали, прибегая либо к «остроумию» на грани фола, вроде незабвенного «Она утонула!» в ответ на вопрос Ларри Кинга «Что случилось с подводной лодкой "Курск"?» Либо переходя на приблатненный жаргон, типа «отбуцкать за углом», «шакалить по сторонам (это о российском бизнесе) или «шакалить у посольств» (об НКО), или так впечатлившего население «мочить в сортире» (о террористах). Но Путин быстро освоил азы высокой политической демагогии. Освоит ее и Трамп.

По характеру – похожие противоположности. Путин интроверт, и за своим «ботокс-фейс» прячет истинное лицо. Трамп экстроверт, он скрывает истинные мысли за ужимками и гримасами опытного лицедея, в юности лишенного властным папашей возможности реализовать себя в актерской профессии. Оба испытывают одиночество на вершине.Но одиноки они по-разному. Трамп – фото в семейной рамке, он явно волюнтаристски принимает решения, на него сложно оказать влияние. Но ему важно чувствовать семью даже в новом – особенно в новом - своем качестве. Недаром самые доверенные советники из числа членов семьи – дочка, зять… Путин - как картинка, вырезанная из семьи. Он сам отрезает концы. Развод. Дочки или не дочки. Все уже все про них поняли и узнали. А папенька вроде как их «не признает». Он - в окружении заклятых друзей, из них в лучшем случае парочка близких, и по большому счету ни на кого нельзя положиться. Никому нельзя доверять. И вот он уже муж, отец, любовник всего народа. Потому что не любит никого. Кроме себя. Не доверяет никому. Кроме себя.

Особый пункт этой сравнительной «таблицы» - отношение к женщинам. Оба – сексисты. Путин: «Привет передайте своему президенту! Оказался очень мощный мужик! Десять женщин изнасиловал! Я никогда не ожидал от него! Он нас всех удивил! Мы все ему завидуем!» (о президенте Израиля Моше Кацаве). Трамп: ««Я просто начинаю целовать их (женщин - РС.). Я даже не жду. И, когда ты звезда, они позволяют сделать это. Вы можете делать все».

Оба заложники системы, вот только системы разные. В случае Путина - чекистско-советская, тоталитарная, и он - ее естественное порождение. Система его выпестовала, сделала таким, как есть, подняла и выплеснула в новую демократическую реальность. Эта реальность оказалась настолько эфемерной, недоразвившейся, что идущая вдогонку волна старой мути не смыла Путина, а еще больше подстегнула и вынесла на вершину. Там оказалось комфортно, хоть и хлопотно.

Трамп – продукт системы демократической, в определенном смысле ее издержка. И потому ему сложнее. Система борется с ним, отторгает его в его естестве, в изначальных проявлениях. Она либо переварит его, обтешет, либо выплюнет. А то, что система намерена его обтесывать, стало ясно уже по тому, как проходило обсуждение в Сенате кандидатур на ключевые позиции госсекретаря и министра обороны. Рекс Тиллерсон, вопреки предвыборным жестам своего босса в сторону Путина, уже назвал Москву «недружественным соперником», а Джеймс Мэттис – «противником».

Аналогичная история с президентскими указами, которые Трамп принялся подписывать, едва войдя в Овальный кабинет. Со стороны это выглядело даже как-то ребячливо, в духе «Здесь теперь все решаю я!» Не успели высохнуть чернила на указе об ужесточении иммиграционной политики и пограничного контроля, частью которого является уже ставшая мемом стена Трампа на границе с Мексикой, спикер палаты представителей Пол Райан заявил, что Конгресс заблокирует выделение средств на ее строительство. Оговорился, правда: республиканцы в Конгрессе в принципе согласны с идеей Трампа о необходимости защиты границ. Указ, предписывающий муниципальным властям сотрудничать с федеральными в выявлении нелегальных мигрантов, вызвал открытое неприятие мэров Нью-Йорка, Сиэтла, Сан-Франциско и Чикаго. Они заявили, что выполнять его не намерены. А бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт вообще заявила, чтов знак протеста против ужесточения президентом Трампом иммиграционной политики готова перейти в ислам.

И наконец, главное- отношение этой пары президентов к внешнему миру. Его, похоже, можно назвать одним словом - пренебрежение. В посланиях Трампа такой лейтмотив: «Америка - прежде всего!», «Мы сделаем Америку снова великой!» Путин в своих многочисленных обращениях к россиянам: «Нам нужна великая Россия» «Граница России нигде не заканчивается» (правда, вторая фраза шла с оговоркой - «шутка»).

Отношение многих во внешним мире к обоим тоже вроде общее. Одним словом – страх. Только причины у этого страха разные. Мир знает, чего ожидать от Путина. Мир не знает, чего ожидать от Трампа: как далеко тот готов зайти в выполнении своих предвыборных обещаний. Опасаются в случае с Россией и США прямо противоположного: мир, нередко критиковавший США за вмешательство в чужие дела, переживает, что Трамп от него отвернется. Что до России, то мир содрогается как раз от другого - от потуг ее вмешательства, попыток откусывать чужие территории, накрыть своим заботливым крылом соседей.

Что будет, когда телефон, наконец, зазвонит? Или, точнее, когда Трамп и Путин, наконец, встретятся? Когда энергии Трампа столкнется с энергией Путина? К чему приведет это стояние – противостояние двух персонажей нашей вывернутой наизнанку не без их усилий политической эпохи?

Галина Сидорова - московский журналист