Россия не будет развивать Интернет по китайской модели - эксперты

Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин заявил, что никаких оснований для реализации в РФ китайской модели управления Интернетом нет.

В четверг советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил, что единственная возможность обеспечить информационную безопасность в России - это ограничение Интернета, как в Китае.

В интервью "Интерфаксу" Леонид Левин заявил, что Клименко вероятно высказал свое личное мнение как эксперта и лектора, а не официальную позицию.

Глава комитета Госдумы отметил, что "президент и другие руководители всех ветвей власти нашего государства неоднократно высказывались в пользу сохранения широких возможностей свободного пользования Интернетоми защиты конституционных прав и свобод как в офлайне, таки в онлайне, поэтому нет причин говорить о намерениях реализовать китайскую модель управления Интернетом".



Заявления Клименко подвергли критике глава СПЧ Михаил Федотов, а также интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.