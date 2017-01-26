Стрелки "часов Судного дня" сдвинуты на 30 секунд в сторону "ядерной ночи"

Стрелки символических "часов судного дня" были впервые за 70 лет сдвинуты на 30 секунд в сторону "ядерной ночи". Об этом стало известно из распространенного сообщения американского журнала "Буллетин оф атомик сайентистс".

Издатель выходящего в Чикаго академического журнала ученых-атомщиков Рэйчел Бронсон, выступая в четверг (26 января) на пресс-конференции в Вашингтоне, сообщила о решении передвинуть стрелки часов Судного дня на 2017 год. Это символический отсчет времени до глобальной катастрофы - возможность которой журнал продолжает ежегодно оценивать с момента его создания в 1947 году.

Объясняя причины этого решения, Бронсон заявила, что

"первой причиной стал опасный и безрассудный язык, используемый по всему земному шару, особенно, в Соединенных Штатах во время президентских выборов и после них, вокруг ядерного оружия и ядерных угроз". Второй причиной она назвала всё большее пренебрежение научной экспертизой, экспертизой, которая необходима, по её словам. "когда дело идет о реагировании на острые глобальные проблемы, включая изменение климата".

Часы судного дня показывают теперь 23:57:30. Среди причин такого решения - стоящие перед человечеством глобальные проблемы и заявления некоторых политиков, в число которых входит президент США Дональд Трамп. Наибольшее время часы показывали в 1953 году (23:58) в связи с испытаниями СССР и США термоядерной бомбы.