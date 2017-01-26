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Государственный департамент США покинет ряд старших руководителей

Одна из тех, кто уходит в отставку из Госдепартамента, Виктория Нуланд, помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии

Одна из тех, кто уходит в отставку из Госдепартамента, Виктория Нуланд, помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии

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В США ряд старших карьерных дипломатов покинут Государственный департамент после того, как администрация Трампа приняла заявление об их отставке с должностей, назначаемых президентом. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на представителей американского дипломатического ведомства. Газета Washington Post называет эти отставки неожиданными.

Среди тех, чьи отставки были приняты: Томас Кантримен, который служил заместителем госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности, а также заместитель госсекретаря по вопросам управления Патрик Кеннеди; помощник госсекретаря по консульским вопросам Мишель Бонд, и Джентри Смит, который возглавлял Управление по делам иностранных представительств.

Среди тех, кто покинет Госдепартамент, Виктория Нуланд, бывший помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии и Грегори Старр, помощник госсекретаря по вопросам дипломатической безопасности.

Трампу и его переходной команде еще предстоит заполнить многие высшие дипломатические посты, в том числе три должности заместителей госсекретаря. Кандидатура госсекретаря, на пост которого Трамп выдвинул Рекса Тиллерсона, как ожидается, должна быть утверждена Сенатом на следующей неделе.

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