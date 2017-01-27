"Диссернет" не нашел докторской диссертации вице-мэра Москвы

Сетевому сообществу "Диссернет" не удалось найти докторскую диссертацию вице-мэра Москвы Леонида Печатникова ни в одном из доступных источников, включая Российскую государственную библиотеку. Об этом порталу Vademecum рассказал представитель "Диссернета" Андрей Ростовцев.

По его словам, Печатников упомянут как доктор медицинских наук более чем в 60 тысячах источников, в том числе в специализированных научных изданиях.

Представитель Центральной научной медицинской библиотеки при Московской медицинской академии имени Сеченова Юрий Маврин сообщил изданию, что в архивах учреждения отсутствует докторская диссертация вице-мэра. При этом он подчеркнул, что если научная работа на медицинскую тему не хранится в электронном каталоге библиотеки, то "ее не существует в природе". В этом каталоге есть информация только об одной работе вице-мэра – о кандидатской диссертации, защищенной Печатниковым в 1984 году.

Во Всероссийской аттестационной комиссии сообщили, что данных о присвоении Печатникову докторской степени нет.

Ранее официально Печатников никогда не подтверждал и не опровергал наличие у него степени доктора медицинских наук. В разговоре с "Открытой Россией" он сообщил, что защищал докторскую диссертацию во Франции.

Сетевое сообщество "Диссернет" существует с 2013 года. За время работы участники проекта обнаружили плагиат в научных работах десятков депутатов Госдумы и российских чиновников.