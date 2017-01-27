Бедный мистер Холмс

Своего рода антигерой социальных сетей - актёр Василий Ливанов. Когда Путин вручал ему очередную награду, пожилой актёр обратился к нему с прочувствованной речью, умоляя не уходить с президентского поста.

Выступление Ливанова нашло и благодарных слушателей.

Андрей Егоров:

81-летний Василий Ливанов (орден Почета) признался, что в отличие от многих звезд на большой экран больше не стремится — болеет. Однако внимательно следит за интерпретацией образа Шерлока Холмса в популярном нынче сериале. «От Конан Дойля в нем ничего не осталось, — посетовал Ливанов и тут же не без гордости процитировал какого-то английского критика: «По сравнению с русским актером этот Шерлок Холмс — мальчишка». В общем, игра Кимбербатча его нисколько не тронула. Хотя Кимбербатч - гениальный актер, на мой взгляд. Но для того, чтобы это понять, надо смотреть не "Шерлока", а многие его другие работы.



Эксперименты с мировой классикой Ливанов не одобряет в принципе: за Конан Дойля, Чехова или Льва Толстого, по его мнению, ничего сочинять не надо. Их произведения будут интересны новым поколениям в своем первозданном виде.



Как выяснилось на церемонии награждения, артиста волнует не только судьба литературных героев. «Недавно, будучи в Челябинске, вы высказали мысли о том, что вам, может быть, не следует дальше продолжать деятельность президента», — обращаясь к Путину, сказал Ливанов. — Знаете что, Владимир Владимирович, если вы когда-нибудь поднимите глаза к небу, то услышите голос: «Даже не думай!» И это будет голос нашей великой Родины».



Путин понял, что уходить ему Сам Ливанов не велит. Потрясающий, кстати, человек. Хоть и очень ворчливый. Моя жена училась с его внуком в одном классе. А сейчас мы живем с Ливановым по соседству.

Но насмешек и сожалений оказалось куда больше.





Валерий Кузнецов:

Лизнул от души...



Ливанов казался умным, тонким, ироничным, как его Шерлок Холмс. Ничто не выдавало в нём <подхалима>...



Видимо, вот такие орденоносцы Ливановы, в своё время, уговаривали не уходить Черненко и Брежнева....

Николай Травкин:

…Может быть для исключения недопонимания смысла этой церемонии надо крутить запись в "обратной перемотке"?

Включаешь, на трибуне В.Ливанов слова говорит, потом подходит к В.Путину, снимает с себя орден, вручает ему и жмёт руку.

И всё становится на свои места, и всё понятно. И зачем собрались, и зачем по телевизору показывают…

Диляра Тасбулатова:

не щадит Господь всемогущий иных дядек: Ливанов был красив как бог и глуп как пробка.

Жаль: я эстет)))

Станислав Белковский:

За этого старого идиота неудобно даже В. В. Путину - это видно.

Юрий Васильев:

Бедный. Бедный мистер Холмс.

Леонид Сторч:

Kогда-то Василий Ливанов был харизматичным Карлсоном, трогательным Крокодилом Геной и несравненным Шерлок Холмсом. Теперь он стал сумасшедшим. Недавно, его перепугала утка о том, что Путин, может, и не станет избираться в президенты (утку, кстати, запустил сам же Путин – от излишней скромности, неверное). «Знаете что, Владимир Владимирович, - подобострасстно сказал бывший Холмс вечному президенту, - если вы когда-нибудь внимательно поднимете глаза к небу, то услышите голос: "Даже и не думай!"».

В свое время Ленин утверждал что интеллигенты – не мозг нации, а просто <дерьмо>.Слушая Ливанова, Хазанова, Гафта и прочих новоиспеченных апологетов Кремля, я начинаю думать, что, может, Ленин был не так уж и неправ. Кстати, сам он тоже являлся интеллигентом.

Саша Сотник:

Актер Ливанов отметился. Автор советских "Бременских", лицо советского "Шерлока". Ключевое слово - советский. По-советски и отметился. Награждал бы Брежнев - Ливанов сказал бы то же самое. Советские - они вообще постоянны в своей сервильности. И нечему тут удивляться, и разочарования неуместны. Все логично и ожидаемо. Вызывает удивление как раз - когда наоборот. Ждешь, что советский актер (неважно: писатель, композитор, режиссер) сейчас осанну пропоет, а он ка-ак шарахнет!.. Вот это - да, такое удивляет. Остальное - закономерно. Штатный совковый режим: язык занят чреслами. Либо своими, либо - начальственными.

Николай Подосокорский:

81-летний Василий Ливанов наиболее известен своею ролью Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова по произведениям Артура Конан Дойла. В ноябре 2014 года актер также снялся в образе бессмертного сыщика в фильме канала НТВ "Литера "М", где рассказал «всю правду» о смерти Бориса Березовского и гибели Сергея Магнитского.

Режиссер Масленников тогда прокомментировал это следующим образом: "Ничего, кроме отвращения, у меня этот поступок Ливанова не вызывает. Но я, честно говоря, не удивлен. Он всегда был таким... Ничего хорошего я о Ливанове как человеке сказать не могу. Все 8 лет, что снимался сериал, я терпел его только потому, что идеально попал в образ. Поверьте, что седые волосы на моей голове — целиком «заслуга» Василия Борисовича. Спасал меня тогда только Виталий Соломин, мой прекрасный доктор Ватсон".

Андрей Десницкий:

Когда будем обсуждать очередное политическое заявление очередного актера, прошу помнить одно.

Актер играет на камеру так, чтобы понравиться публике. Иначе за что мы его любим? Иначе зачем он нужен?

Ну вот и.

Олег Пшеничный:

Справедливости ради: Ливанов уже лет двадцать несёт какую-то чепуху, а раньше у него не особо и спрашивали: есть сценарий - есть текст слов. Вообще никто из них не "сошёл с ума". Все они обыкновенные советские люди. Такая вот уникальная общность.

Ольга Лехтонен:

Про сегодняшнего Василия Ливанова. Скажу две очень непопулярные вещи и рискую нарваться на дикий <ожесточённый спор>.

Но скажу.

1) Они старые. Очень старые люди. Негуманно требовать от людей такого возраста каких-то подростково-героических поступков. Старость приходит не только с немощью физической и сединой в волосах - она приносит и слабость, и фобии, и помутнение разума. Характер сильно портится, здравый смысл отказывает. В старости есть очень много печального и некрасивого.

2) Люди такого возраста ничего не знают о происходящем в стране. Они не сидят, как мы с вами, в фейсбуке целыми днями, не читают "Медузу" и блоги Бабченко, они не следят за судебными процессами. Они не могут также быстро находить и анализировать информацию, отделяя достоверное от ложного - они просто смотрят телевизор. А что там, вы прекрасно знаете и без меня...

Вывод: не требуйте от старых людей большего, чем они способны дать. Мы все однажды будем старыми (если, конечно, два альфа-придурка планету не взорвут). Какая-то часть из нас тоже впадет в маразм и превратится в карикатуру на себя самих. Мы тоже будем выглядеть жалко, позорно и смешно.

На самом деле все эти несчастные старики вроде Ланового, Ливанова, Захарова, Табакова и т.д. - это жертвы режима. Невозможно без содрогания смотреть, как дракон выносит мозг этим талантливым, старым людям, во что дракон превращает тех, кто был частью нашей жизни и навсегда останется неотъемлемой частью нашей культуры. Это - жертвы. Это старые, нездоровые люди, которым днем и ночью обрабатывают мозги зомбоящиком. Если молодые и здоровые превращаются в стадо бешеных свиней, то что говорить о тех, у кого ослаблена психическая самозащита в силу возраста?

Война - дело молодых. Старость требует уважения и покоя, а им мозги насилуют и последнего ума лишают...

Мне лично очень грустно.

Мне жаль этих стариков.

И глядя на них, я еще больше ненавижу режим.

Григорий Голосов:

Официальные видео - "четырнадать минут" вчера, вручение орденов колхозникам с духовидцем Ливановым сегодня - не только ясно показывают, что избирательная кампания 2018 уже началась, но и намекают на то, какой вид она примет с новым креативным куратором. В этом кошмаре российскому телезрителю предстоит провести больше года. Видимо, стратегия кампании в том, чтобы спровоцировать поведенческую логику "пойду и проголосую, лишь бы это закончилось".

