Правительство урежет расходы на научные исследования на 19 млрд руб.

Правительство сократит расходы на программу развития научно-технологического комплекса до 2019 года на 25 миллиардов рублей. Непосредственно на научные исследования траты государства будут уменьшены почтина 19 миллиардов рублей, следует из проекта постановления, размещенного на портале нормативных правовых актов.

Сокращению подлежат в первую очередь исследования, которые направлены на "решение комплексных научно-технологических задач". По этой статье бюджет будет урезан на треть в 2017 году и вдвое в течение двух последующих лет. На поддержку технической инфраструктуры будет потрачено вдвое меньше, чем планировалось, на треть снизятся расходы на популяризацию науки.

При этом правительство планирует увеличить расходы на строительство и реконструкцию научных и учебных организаций.

Директор Института экономики Российской академии наук Дмитрий Сорокин считает, что сокращение бюджета на науку приведет к тому, что лет через десять усугубится технологическое отставание, пишет РБК. По его словам, сэкономить бюджет можно, не сокращая финансирование науки, а выявляя области, где деньги расходуются неэффективно. По мнению, президент РАН Владимира Фортова, для улучшения ситуации необходимо "политическое решение"- наука должна быть государственным приоритетом.

В бюджете на 2017 год на гражданскую науку выделено 336 миллиардов рублей. Это на сто миллиардов рублей меньше, чем в 2014 году.



