Побои в школе и дома. Эфир в 17:05

Почему процесс социализации связан с унижением?

Готовы ли современные дети жаловаться на родителей в полицию?

Существует ли иерархия в современной семье?

Что объединяет публичный активизм, семейное насилие и подростковые драки рассказывают психолог Сергей Ениколопов, этолог Марина Бутовская, координатор гендерной программы Фонда им. Генриха Бёлля Ирина Костерина и организатор митинга "За семейные ценности" Александра Воскресенская.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в воскресенье, 29 января в пять часов вечера.