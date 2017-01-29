Побои в школе и дома. Эфир в 17:05

Как связаны активизм, семейное насилие и подростковые драки
Почему процесс социализации связан с унижением?
Готовы ли современные дети жаловаться на родителей в полицию?
Существует ли иерархия в современной семье?
Что объединяет публичный активизм, семейное насилие и подростковые драки рассказывают психолог Сергей Ениколопов, этолог Марина Бутовская, координатор гендерной программы Фонда им. Генриха Бёлля Ирина Костерина и организатор митинга "За семейные ценности" Александра Воскресенская.
Ведет программу Тамара Ляленкова.
Первый раз в эфире в воскресенье, 29 января в пять часов вечера.