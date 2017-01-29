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Рожденные после СССР

Побои в школе и дома. Эфир в 17:05

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Как связаны активизм, семейное насилие и подростковые драки

Почему процесс социализации связан с унижением?

Готовы ли современные дети жаловаться на родителей в полицию?

Существует ли иерархия в современной семье?

Что объединяет публичный активизм, семейное насилие и подростковые драки рассказывают психолог Сергей Ениколопов, этолог Марина Бутовская, координатор гендерной программы Фонда им. Генриха Бёлля Ирина Костерина и организатор митинга "За семейные ценности" Александра Воскресенская.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в воскресенье, 29 января в пять часов вечера.

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