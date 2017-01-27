ООН предупредила об опасности масштабного голода в Йемене

Военный конфликт в Йемене, продолжающийся с 2014 года, может привести к масштабному голоду, заявил координатор чрезвычайной помощи ООН Стивен О`Брайен.

Как сообщает телеканал ВВС, представитель ООН подчеркнул, что около 10 миллионов жителей Йемена испытывают нехватку продуктов питания, из них более двух миллионов — дети. По словам О`Брайена, гуманитарная ситуация в стране ухудшается из-за непрекращающихся бомбардировок.

Вооруженный конфликт в Йемене начался в сентябре 2014 года. Представляющие шиитское меньшинство хуситы при поддержке Ирана ведут борьбу с международно признанным правительством Йемена, которое поддерживает коалиция под руководством Саудовской Аравии.

Конфликт между хуситами и войсками коалиции обострился в марте 2015 года, когда авиация союзников начала бомбить позиции повстанцев. Всего ертвами вооруженного конфликта в Йемене с 2014 года стали около десяти тысяч человек.