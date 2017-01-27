Кремль: телефонный разговор Путина и Трампа намечен на 28 января

Первый телефонный разговор президентов России и США - Владимира Путина и Дональда Трампа намечен на 28 января. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее американский телеканал Си-эн-эн со ссылкой на заявление чиновника из администрации президента США также сообщил, что разговор между Путиным и Трампом запланирован на субботу.

Владимир Путин и Дональд Трамп уже говорили по телефону после ноябрьских президентских выборов в США. Российский лидер поздравил Трампа с победой.

Инаугурация Дональда Трампа прошла 20 января. Новый президент США неоднократно выражал намерение нормализовать отношения с Россией, одобрительно отзываясь о Владимире Путине. Надежду на нормализацию этих отношений высказывали и в Кремле.

Американские спецслужбы в начале января обвинили Россию в попытках повлиять на президентские выборы и помочь Трампу одержать победу. Трамп признал, что поддерживаемые правительством России хакеры взломали серверы политических партий в США, но отрицал, что это повлияло на исход голосования.